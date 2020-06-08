Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
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Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında

AK Parti, hem siyasi partiler hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir siyasi paket hazırlığında. Çalışma; yeni partilerin vekil transfer etmesini engellenmesinin, seçim bölgelerinin sayısının arttırılmasını, ittifak şartlarının değişmesini ve seçimde barajın yüzde 5'e düşürülmesini kapsıyor.

08.06.2020 09:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:31

AK Parti, tartışmaları bir süre önce başlayan Siyasi Partiler ve Seçim Yasa değişikliklerini, kapsamlı ve geniş bir çalışmaya dönüştürmeye karar verdi. Çalışma, yeni partilerin transfer yapmasının ve grup kurmasının engellenmesinden çıkartılarak, "yeni ittifak modelleri, seçim barajı, daraltılmış bölge" gibi konuları da içeren büyük bir mevzuat taramasına dönüştürüldü. Masada, seçim barajlarının yüzde 5'e indirilmesi ve seçim bölgelerinin sayısının artırılması da var.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın AK Parti Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon, çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek ve yeni yasama dönemine, hem siyasi partiler, hem de seçim yasasında ciddi değişiklikler içeren bir paket getirilecek. Bu paketin oluşumunda, partide daha önce yapılan taslak çalışmadan da yararlanılacak.

YÜZDE 5 OY ALAMAYAN PARTİLER İTTİFAK ARACILIĞIYLA MECLİS'E GİREMEYECEK

İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda küçük partiler ittifak aracılığıyla Meclis'e giremeyecek.

YÜZDE 5 BARAJ TARTIŞMASI

Yapılan planlamaya göre öncelikle 400 maddeyi bulan iki yasa sadeleştirilecek ve yaklaşık 200 maddeye indirilecek. Sadeleştirme dışında, asıl önemli çalışma, seçim barajı konusunda olacak. İttifak uygulamasının seçim barajını fiilen ortadan kaldırdığı yorumları yapılırken, barajın ittifak yapan partilerin en az yüzde 5 oy almaları şekline dönüştürülebileceği iddia ediliyor. Bu durumda, baraj otomatik olarak yüzde 5'e inecek. Küçük partilerin ittifak aracılığı ile Meclis'e girmesi engellenecek.

Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında

Politika Manşet

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