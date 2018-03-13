Seçim İttifakı" Teklifinin Kabul Edilmesi

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, seçim ittifakı ile milletin oyunu atmadan önce ittifakı şeffaf bir şekilde değerlendirebileceğini kaydetti.

Milletvekili Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "seçim ittifakı" diye nitelendirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini hatırlattı.

Meclis'ten geçen yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe gireceğini belirten Filiz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve yerli olan 'Cumhur İttifakı'nı parçalamak, bu ittifaka yönelik fitne ateşini yakmak adına ortaya atılan birtakım söylentilere itibar edilmemeli. CHP'liler bazı yorumlarda ve yazılarda, 'ittifak ve koalisyon aynı şey, AK Parti aslında milleti kandırdı, koalisyonlar olmayacak dedi, bal gibi koalisyonlar yapıyor' diyerek güya akılları karıştırmaya çalışıyor. Burada çok temel fark, öncelik ve sonralık. Koalisyon, seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifaksa seçimden önce yapılan bir deklerasyon. CHP öncelikle tarihi ile yüzleşmelidir.

CHP'nin yaptığı ittifakların hepsinde kanuna karşı hile yapılmıştır, o günkü ittifakların yasal bir zemini bulunmamaktaydı. Bizim yaptığımız ise o dönemlerde olduğu gibi kanunları arkadan dolaşmak değil, tam tersine kanuni bir çerçevede ittifak müessesesini milletimizin önüne koymaktır. Milletimiz oyunu atmadan önce ittifakı şeffaf bir şekilde değerlendirebilecektir."

MHP ile oluşturulan bu ittifakın 2023'e dönük bir ittifak olduğuna vurgu yapan Filiz şöyle devam etti:

"Kim bu ülkenin güvenliği için bir dert bir sıkıntı duyuyorsa bu bunun söylemidir, duruşudur. Sayın Devlet Bahçeli, devlet adamlığı görevini yaparak her zaman Türkiye'nin önünü açan bir tutum izlemiştir. Yerli ve milli olarak vatanseverlik konusundaki tüm yaklaşımlarını takdir ediyorum.

Bundan sonraki süreçte de vatanseverlik, ülkemizin değerleri noktasında, milli ve yerli olacak her konuda, hele hele terör örgütleriyle adeta dayanışma içinde olan bir ana muhalefet partisi karşısında biz yerli ve milli olarak vatanımızın çıkarları, milletimizin çıkarları noktasında MHP ile kuracağımız ittifak bu ülkenin evlatlarının birbirleriyle neler yapabildiğini göstermesi açısından çok önemlidir.

Güçlü iktidar, güçlü Türkiye demek. Demokrasimiz, hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmenler partiler daha da yakınlaşacak. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın."