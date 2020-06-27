Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
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Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var

Seçim barajının düşürülmesini masaya yatıran AK Parti, yüzde 7, yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır olmak üzere dört farklı alternatif üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

27.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim mevzuatında atılacak adımlar için AK Parti'nin kurduğu komisyonda ilk somut tavsiyeler ortaya çıkmaya başladı. Seçim mevzuatında sınırlı bir değişiklik yapılması kararını alan AK Parti yönetimi, özellikle seçim barajının düşürülmesi konusunda 4 farklı oran üzerinden çalışma yapıyor.

DÜNYADAKİ ÖRNEKLERLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede de gündeme gelen, milletvekillerinin parti değiştirmesine yeni kurallar getirilmesi ile seçim sistemi üzerinde yapılan çalışmada öncelikle dünya örnekleri masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki seçim mevzuatı komisyonunun bu haftaki toplantısında, seçim barajı, seçim sistemi ve milletvekillerinin parti değiştirmesine yönelik dünya örnekleri konusunda bir sunum yapıldı.

4 FARKLI ALTERNATİF ÜZERİNDE DURULUYOR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine yönelik dört farklı teklif tartışıldı. Komisyon üyeleri yüzde 7, yüzde 5, yüzde 3 ve sıfır baraj üzerinde görüşlerini dile getirdi. Seçim barajının ittifak yapacak partiler için yüzde 10'luk oranın korunması, ittifak dışı partiler için ise daha düşük bir oran uygulanması görüşünün ağır bastığı belirtiliyor. Ayrıca daraltılmış bölge seçim sisteminin başka ülkelerdeki uygulamalarına bakılarak, Türkiye'deki seçim çevresi sayısının artırılabileceği üzerinde duruldu. Daraltılmış bölge sistemine göre her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesi öngörülüyor. Komisyon toplantısında gündeme gelen öneriler, rapor haline getirilecek ve önümüzdeki gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak AK Parti MYK toplantısında ele alınacak.

SİMÜLASYON HAZIRLANIYOR

Öte yandan; AK Parti yönetimi seçim barajının düşürülmesi ve daraltılmış bölgeye geçilmesi durumunda, siyasi partilerin 81 ilde çıkaracağı milletvekili sayısı konusunda bir simülasyon hazırlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları baz alınarak, farklı seçim barajı oranlarına göre milletvekili dağılımı hesaplanacak. Yine her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşmasını öngören daraltılmış bölgeye göre partilerin alacakları oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı konusunda da bir hesaplama yapılacak. AK Parti iki yıl önce de daraltılmış bölge seçim tartışmaları sırasında bir simülasyon yapmış ve o dönemde AK Parti'nin mevcut durumdan yüzde 10 daha fazla milletvekili çıkaracağı tespiti yapılmıştı.

Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var

Manşet

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