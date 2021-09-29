Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Hürriyet) - Bugün 2. Sayfa programına şarkıcı Seçil Gür konuk oldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır Serdar Ortaç ile aşk yaşan Gür, samimi açıklamalarda bulundu. 'Serdar'la zor zamanlar geçirdik' diyen ünlü şarkıcıdan bir de itiraf geldi: Chloe üzülmesin diye evden fotoğraf paylaşmadım!

İşte Seçil Gür'ün açıklamalarından satırbaşları…

Beşiktaş için söyledikleri Serdar'ın yaptığı hatalardan biri… Büyük bir star Serdar keşke bunları yapmasa da insanların ağzına laf vermese!

Serdar bir marka, tartışmaya kapalı bir durum. Devamlılığı için silkelenmesi gerektiğini düşünüyorum.

İnsan komşusuna bile bu üslupla yaklaşmaz… 'Camide dilenci' tabiri komşusunun yüzüne bile söylerken mahcubiyet duyar. Onlarca bestesi olan bir insan… Bu söz Serdar'a söylendiği için değil tepkim bu üsluba, yanlış bence…

BİRBİRİMİZİ MADDİ HİÇBİR KATKIMIZ OLMADI

Serdar bir buçuk yıl boyunca çok zor günler geçirdi. İkimiz de öyle maddi manevi zorlandık…

Aramızda yemekten başka maddi manevi hiçbir katkımız olmadı. Kimin kartında para varsa yemeği o ısmarlıyordu. Bir buçuk yıl birbirimize yol arkadaşlığı yaptık.

CHLOE, SERDAR'A SEKİZ YIL HANIMLIK YAPTI!

Ben sekiz yıl ona hanımlık yapmış bir insanın 'Serdar sayesinde meşhur oldu' lafından çok rahatsızlık duyuyorum. Bu kadın onun eşiydi sekiz yıl boyunca…

Bizim ilk ilişkiye başladığımız zaman çıkan haberler'Serdar Ortaç kendisi gibi şarkıcı Seçil Gür ile sevgili oldu' yazılıyordu. Sonra şöyle oldu 'Serdar Ortaç ve sevgilisi…' Ben daha öncesinden zaten tanınan bir isimdim, Serdar'la meşhur olmadım ki...

SERDAR ZEVKLİ ADAM!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'ye benzetilen Seçil Gür, 'Sarışınların kaderi… İkimiz de güzel kadınız Serdar da zevkli adam…'

Dış görünüşle ilgilenen bir insan değilim… Eski eşi hakkında hiç konuşmadık. Sadece nafaka davası döneminde konuşmalarımız oldu. Onun haricinde konuşmadık, bana ne!

Empati duygusu çok fazla olan bir insanım… Bir buçuk yılın toplamında Serdar'la beş fotoğraf paylaşmamışımdır o da evde atmamak şartıyla…

Ben hep şöyle düşündüm, 'sekiz yıllık bir birliktelik var, iyi veya kötü bitmiştir. Chloe bunu görürse zoruna gider, üzülür' ama Chloe'nin sevgilisi varmış 6 ay süresince, onu bilmiyordum sonradan öğrendim.

SERDAR, CHLOE'DEN ÇOK BENİMLE ZAMAN GEÇİRDİ

Chloe'yi sosyal medyada yazıldığı gibi nezaketsiz bir kadın olarak görmüyorum. 'Onu terk etti gitti' gibi bir şey yok. Serdar nikah gününde MS hastası olduğunu öğreniyor. Chloe eğer üçüncü ayında bunu yapmış olsaydı haklı olabilirlerdi ama sekiz yıllık bir evlilik var! Sekiz yılın toplamında, benimle bir buçuk yıl geçirdiği zamanı geçirmiş mi? Hayır, bunu Serdar hep söylüyor. Biz 24 saat beraberdik, pandeminin etkisi!

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