Seçil Gür: Cinsellik ilişkinin yüzde 100'üdür!

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

Seçil Gür.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

Serdar Ortaç.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin "Sevgiliniz" hitabını düzeltip "Karım o benim" dediniz. "Evlilik defterini kapattım" demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil'in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da "Dünyanın kralı benim" sanıyordum. Şimdi "Hiçbir şeyim" diyorum.

İlişkilerinizde hep sadık mısınız?

S.O.: Biriyle beraberken başka kadına dokunamam. Öyle metresmiş, flörtmüş… Kusarım yani. Midem almaz.

Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?

S.G.: Şu anda düşünmüyoruz. Ama zaten ben planlı yaşayan biri değilim. "Kesin yapacağım" ya da "Yapmam" demem.

Yol arkadaşlığı mı aşk ve tutku mu?

S.G.: Aşk ve tutku olmazsa olmaz.

S.O.: Aşk ve saygı bir arada olmalı. Ben daha Osmanlıyım. (Gülüyor)

Birbirinizi kıskanır mısınız?

S.G.: Hayır, hiç yok diyebilirim.

S.O.: Niye kız! Kendi adına konuş. Ben seni kıskanıyorum.

S.G.: Ama o tatlı kıskançlık. Geçen gün fotoğraflarımı gördü mesela. "Çok kıskandım ama çok güzeller" dedi.

Sizce cinsellik bir ilişkinin yüzde kaçı?

S.G.: Benim için yüzde 100! Tensel uyum çok önemli. Onun olmadığı yerde benim için aşk ve tutku yoktur.

S.O.: Aaa! Yüzde 100 dedi!

Çok samimi ama…

S.O.: Siz delirmişsiniz! (Gülüyor) Şaka bir yana yüzde 80 diyeceğim ben. Çünkü şefkat ve sevgi de var.

S.G.: Ben onları da cinselliğe dahil ediyorum ama…

S.O.: Onları dahil edeceksek tamam… Çünkü ben başta Seçil'in şefkatini ve tavrını da çok sevdim. Sonra cinsellikte uyuştuk, ben böyle düşünüyorum.

Büyük pişmanlıklarınız var mı?

S.G.: Muhakkak vardır ama geçmişi düşünerek bugünümü ziyan etmiyorum. Anlık pişmanlıklar oluyor benimkiler.

S.O.: Keşke gençliğimde çok hızlı yaşamasaydım. Sağlığıma dikkat etseydim. 20'lerinde insan hiç yaşlanmam, hasta olmam sanıyor. Ama öyle öyle olmuyor.