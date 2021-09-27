Seçer, 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı - Haberler
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Seçer, 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı

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Seçer, 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı.

Hatay Antakya Alanı Medeniyetler Bahçesi'nde gerçekleştirilen lansmana, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. EXPO 2021 Hatay'ın tanıtım filminin yer aldığı lansmanda, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar tarafından sunum yapıldı.

Lansman, 3 semavi dinden 6 farklı medeniyetin müzikleri ve öykülerinin harmanlandığı 'Medeniyetler Korosu' konseri ile devam etti. - MERSİN

Seçer, 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı

Seçer, 'EXPO 2021 Hatay Lansmanı'na katıldı

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