SECCAD YEŞİL TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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SECCAD YEŞİL TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SECCAD YEŞİL TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BURSA (DHA) - SUNUCU Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa'da yakalanan Seccad Yeşil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Bursa, Güncel, Haberler

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