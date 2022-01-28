Şebnem Şirin'in öldürülmesi olayında şikayet edilen 2 polis için takipsizlik verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de genç gıda mühendisi Şebnem Şirin'in erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi olayında, "görevi ihmal" ettikleri iddiasıyla 2 polis hakkında başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı alındı.

Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, 27 Ekim'deki olayda, "gürültü" duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polislerin, yeterli araştırmayı yapmadan bölgeden ayrıldığını savunan bir dilekçeyle şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı, gürültü ihbarı üzerine belirtilen dairenin bulunduğu bölgeye sevk edilen 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade veren polisler, ihbarcının yanlış bilgi verdiğini, daire numarasını söylemediğini buna karşın sokakta araştırma yaparak 10 dakikada olay yerine ulaştıklarını, olumsuz durum tespit edemedikleri için bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

Soruşturma sonunda polislerin ihmali bulunmadığı kanaatine varan savcılık, olay hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. ???????

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, bir dairede boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Tutuklanan Furkan Z, ilk ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti.