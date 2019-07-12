Şebnem Schaefer'dan Özcan Deniz'in boşanmasına olay yorum: Alafranga evlendi, alaturka boşandı

Manken Şebnem Schaefer,bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Özcan Deniz'le, "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle başlayan gerginlikleri mahkemede bitmişti. Başarılı manken Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Deniz'le ilgili konuştu.

"BENCE BABA OLACAĞI İÇİN EVLENDİ"

Programda ilginç açıklamalar yapan Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi.

"ÇARPIK İLİŞKİLERİ VAR"

2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, Deniz hakkında "Çarpık ilişkileri var" iddiasını ortaya atmıştı.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özcan Deniz, bu iddia üzerine açıklama yapmış ve "Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum." ifadelerine yer vermişti.