Şebnem Schaefer'dan Özcan Deniz'in boşanmasına olay yorum: Alafranga evlendi, alaturka boşandı
Manken ve oyuncu Şebnem Schaefer, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen Özcan Deniz'in boşanması hakkında konuştu. Schaefer, "Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı" dedi.
Manken Şebnem Schaefer,bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Özcan Deniz'le, "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle başlayan gerginlikleri mahkemede bitmişti. Başarılı manken Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Deniz'le ilgili konuştu.
"BENCE BABA OLACAĞI İÇİN EVLENDİ"
Programda ilginç açıklamalar yapan Schaefer, "Ben Özcan'ın boşanmasına değil, evlenmesine şaşırmıştım" diyerek "Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi, alaturka boşandı." ifadelerine yer verdi.
"ÇARPIK İLİŞKİLERİ VAR"
2006 yılında Özcan Deniz'in "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" sözleriyle kanlı bıçaklı olan ikiliden Schaefer, Deniz hakkında "Çarpık ilişkileri var" iddiasını ortaya atmıştı.
AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Özcan Deniz, bu iddia üzerine açıklama yapmış ve "Herkes benim cinselliğime takmış durumda. Benim öyle olmamı istiyorlar gibi bir hava var. Öyle değilim, daha önce de bunu çok kez söyledim. Benim üzerimden reyting yapılmak isteniyor, bu çok açık. Ben işimle gündeme gelen biriyim. Ortaya çıkıp sahte gündemler yaratmıyorum." ifadelerine yer vermişti.
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sebneme mıkrofon uzatıcagızCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Özcan tam şarkıcıymış, her telden çalmışCevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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Karnim ac karnim.sebnem ozcan bilmemkim karnimi doyurmuyor.ülkenin daha onemli meseleri var.Cevap Yaz 56 9 Yayından Kaldır
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böcek ilaciyla besleyecen bu mahluklari. . .Cevap Yaz 28 10 Yayından Kaldır
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hayvan terbiyecisi arkadaş.sen bir malsın agaçtaki çürük dalsın Bu da sana ustü kalsın2 13 Yayından Kaldır
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KADINIYLA ERKEĞÎYLE MAGAZÎN DÜNYASI;BU MILLETÎN ÎLGÎSÎYLE ŞÖHRET, PARASIYLA ZENGÎN OLDUNUZ. ODA YETMEDÎ BOZDUNUZ BU TOPLUMUN ÇOCUKLARININ AHLÂKINI BE. PÎS VE GAYRÎ MEŞRU ÎLÎŞKÎLERDE UNUTTUĞUNUZ ÎÇ ÇAMAŞIRLARINIZDAN, DONUNUZDAN BORNOZDAN BÎZE NE YAHU.Cevap Yaz 69 4 Yayından Kaldır
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lüzumsuz mahluklarCevap Yaz 61 2 Yayından Kaldır
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bu adam Şebnem daha küçük bir kızken bornozu bende kaldı diye bir imada bulunmuştu. Şebnem’de ağır bir şekilde yanıtını vermişti. Özcan genç kızları hep kullandı. Şimdi de çocuk için evlenip ayrıldı. Haklı bence Şebnem.Cevap Yaz 52 4 Yayından Kaldır
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özcan para için tamponunu bile verir. para için açmadı mı tamponu.Cevap Yaz 28 5 Yayından Kaldır
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ilk kez bu kıza hak verdimCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı