Şebnem Paker kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Eurovision'a damga vuran başarılı şarkısı Şebnem Paker'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Şebnem Paker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şebnem Paker evli mi? Müzik grubu var mı?

Magazin gündemine gelen ve en merak edilen isimler arasında yer alan Şebnem Paker kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şebnem Paker burcu ne, doğum tarihi kaç?

ŞEBNEM PAKER KİMDİR?

Şebnem Paker (d. 20 Temmuz 1977, İstanbul), Türk gitarist ve şarkıcıdır.

Şebnem Paker doğum tarihi : 20 Temmuz 1977

Şebnem Paker kaç yaşında : 43 yaşında

Şebnem Paker mesleği ne : Gitarist, şarkıcı

Şebnem Paker nereli : İstanbul doğumlu

Şebnem Paker burcu ne : Yengeç

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü'nde eğitim gördü. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nü kazanan Paker, aynı yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkiye elemelerini "Beşinci Mevsim" adlı parça ile kazanarak ülkeyi temsil etme hakkını elde etti ve Oslo'daki yarışmada on ikinci oldu. 1997 yılında ulusal elemelere Grup Etnik ile birlikte, müziği Levent Çoker'e, sözleri Mehtap Alnıtemiz'e ait olan "Dinle" adlı parça ile katılarak yeniden birinci oldu, Dublin'de yapılan yarışmada ise üçüncü oldu."Dinle", sanatçının 22 Temmuz 1997 tarihli ilk ve tek albümüne adını verdi.

1998 yılında TRT'nin düzenlediği ulusal finalde bir kez daha yarışarak her geçen sene Eurovision'da daha başarılı bir sonuç elde etme düşüncesini dile getirdi. Ancak kullandığı etnik Türk enstrümanları ile bezeli ve hareketli ezgisi ile Avrupalı dinleyicilerin de ilgisini çekebileceği düşünülen "Çal" isimli parçayla hedeflediği başarıyı elde edemeyerek temsil etme hakkını kazanamadı; jüriden en yüksek oyu alan Tarkan Tüzmen'in seslendirdiği "Unutamazsın" adlı şarkı ile yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Şan Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarında 4 sene görev aldıktan sonra, 2004'ten beri müzik öğretmeni olarak çalışmaktadır. 2018'e dek Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde, 2018 yılından itibaren Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliğine devam etmektedir.