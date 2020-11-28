Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları!

28.11.2020 00:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:10
Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları!

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda hikayeleri ve şarkılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'da Alya'nın hikayesinin mutlu bitişi ile çalan Şebnem Ferah Sil Baştan şarkı sözleri nelerdir? Sil baştan başlamak gerek bazen, hayatı sıfırlamak sözleri hangi şarkının sözleri?

Dizilerde ve filmlerde çalan şarkılar çok merak edilmektedir. Kırmızı Oda'da bu akşam yeni bir hayata başlayan Alya'nın sahnelerinde Türk rock'ının sevilen güçlü kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah'ın şarkısı Sil Baştan'a yer verildi. Sil Baştan şarkı sözleri nelerdir?

ŞEBNEM FERAH SİL BAŞTAN SÖZLERİ

Gücün var mı sevgilim

Derin sularda inci tanesi aramaya

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı
Vaka sayısı rekor kırıyor! Bilim Kurulu üyesi, hastanelerle ilgili acı gerçeği anlattı

Cesaretin kaldıysa

Hala benle aşktan konuşmaya

Söyle canım sevgilim

Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi

Yorgun gibi bir halin var

Duyguların karışık olabilir mi

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi unutmak

Sanki bugün son günmüş gibi

Dolu dolu yaşamak istiyorum ben

Her ne çıkarsa yoluma

Selam verip yürümek istiyorum ben

Sil baştan başlamak gerek bazen

Hayatı sıfırlamak

Sil baştan sevmek gerek bazen

Her şeyi unutmak

Unutmak. unutmak. unutmak

İlgili Haberler

Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle? Kırmızı Oda'da ne oldu?
Kırmızı Oda ne zaman saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle? Kırmızı Oda'da ne oldu?
Kırmızı Oda Hikmet kimdir? Kırmızı Oda'da Hikmet'i kim oynuyor? Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncular kimler?
Kırmızı Oda Hikmet kimdir? Kırmızı Oda'da Hikmet'i kim oynuyor? Kırmızı Oda'ya yeni katılan oyuncular kimler?
Kırmızı Oda Hediye kimdir? Hediye'yi kim oynuyor? Kırmızı Oda yeni katılan oyuncular kimler?
Kırmızı Oda Hediye kimdir? Hediye'yi kim oynuyor? Kırmızı Oda yeni katılan oyuncular kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Cansu Dere Eser Yenenler İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Mert Günok Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şebnem Ferah Sil Baştan sözleri | Kırmızı Oda şarkıları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 00:15:47. #1.14#
title