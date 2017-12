CARMEDYA.COM – 2006'da Formula 1'den emekli olan ve 2010'da geri dönen Michael Schumacher'i hatırlıyor musunuz? Buna benzer bir geri dönüş daha yaşanıyor. Citroën, tarihteki en başarılı sürücü olan Sebastien Loeb'un sadece kısıtlı olsa da önümüzdeki sezon geri döneceğini açıkladı.



Sebastien Loeb Citroën ile WRC'ye geri mi dönecek?





Şimdi 43 yaşında olan Loeb, dokuzuncu dünya şampiyonasını elinde tutarak 2012'den sonra WRC'den ayrıldı. O günden beri sadece beş yarışa katılan Loeb, (2013'te dört, 2015'de Monte Carlo ) son iki sezondur başarı kaydetmedi. 2013 yılında Peugeot 208 T16 ile Pikes Peak tırmanma yarışı rekorunu kıran Loeb, Dakar Rallisine iki kez Peugeot ile katıldı. Citroën ile Dünya Turing Otomobil Şampiyonasında altı yarış kazanan Loeb, çeşitli diğer serilerde yarıştı. Bunların arasında Dünya Ralli-Kros Şampiyonası, Porsche Supercup ve FIA GT Serisi de var.



Dakar ve WRX'e tekrar bu sezon Peugeot ile birlikte katılacak Loeb, kardeş firma Citröen ile üç yarışa daha katılma kararı aldı. Yeni C3 WRC'yi daha önce test ettikten sonra Mart ayında Meksika'da, Nisan ayında Korsika'ya, ekim ayında da İspanya'ya gidecek.



The post Sebastien Loeb Citroën ile WRC'ye geri mi dönecek? appeared first on Carmedya.