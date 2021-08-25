Sea of Thieves, ücretsiz Borderlands gemi seti veriyor!

2021 Xbox Gamescom vitrini sırasında Sea of Thieves'in başyapımcısı, 'Making Mayhem' adında bir etkinlik duyurdu.

Rare tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon-macera oyunu Sea of Thieves: A Pirate's Life, geçtiğimiz ayda rekor bir dereceyle 4.8 milyon aktif oyuncu sayısına ulaştı. Bu başarının sağlanmasındaki en büyük faktör, içerisinde Jack Sparrow'un da olduğu ücretsiz Karayip Korsanları güncellemesi olmuştu.

Sea of Thieves'in başyapımcısı bu kez, Borderlands ile Making Mayhem etkinliği adlı bir crossover etkinliği duyuruldu. Oyuncular, sevilen Gearbox serisinden esinlenerek gemileri için yeni kozmetikler kazanma fırsatını yakalayacak.

Xbox, Making Mayhem etkinliğinin oyunculara Mayhem Gemi Seti'nin kilidini açma fırsatı verdiğini duyurdu. Gemi Seti'ni alabilmek için, oyuncuların Larinna'yı oyun içinde ziyaret etmeleri zorunludur. Görevleri tamamladıktan sonra Kargaşa setini ücretsiz şekilde elde edebilecekler.

Sea of Thieves, Making Mayhem etkinliği 24 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir.

SEA OF THIEVES MAKING MAYHEM ETKİNLİĞİ TANITIM VİDEOSU