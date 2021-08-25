Sea of Thieves, ücretsiz Borderlands gemi seti veriyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sea of Thieves, ücretsiz Borderlands gemi seti veriyor!

Sea of Thieves, ücretsiz Borderlands gemi seti veriyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2021 Xbox Gamescom vitrini sırasında Sea of Thieves'in başyapımcısı, 'Making Mayhem' adında bir etkinlik duyurdu.

Rare tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon-macera oyunu Sea of Thieves: A Pirate's Life, geçtiğimiz ayda rekor bir dereceyle 4.8 milyon aktif oyuncu sayısına ulaştı. Bu başarının sağlanmasındaki en büyük faktör, içerisinde Jack Sparrow'un da olduğu ücretsiz Karayip Korsanları güncellemesi olmuştu.

Sea of Thieves'in başyapımcısı bu kez, Borderlands ile Making Mayhem etkinliği adlı bir crossover etkinliği duyuruldu. Oyuncular, sevilen Gearbox serisinden esinlenerek gemileri için yeni kozmetikler kazanma fırsatını yakalayacak.

Xbox, Making Mayhem etkinliğinin oyunculara Mayhem Gemi Seti'nin kilidini açma fırsatı verdiğini duyurdu. Gemi Seti'ni alabilmek için, oyuncuların Larinna'yı oyun içinde ziyaret etmeleri zorunludur. Görevleri tamamladıktan sonra Kargaşa setini ücretsiz şekilde elde edebilecekler.

Sea of Thieves, Making Mayhem etkinliği 24 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir.

SEA OF THIEVES MAKING MAYHEM ETKİNLİĞİ TANITIM VİDEOSU

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Mustafa Varank Vladimir Putin İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Davut Güloğlu Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sea of Thieves, ücretsiz Borderlands gemi seti veriyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:03:46. #1.16#

title