Sea of Thieves son güncellemelerle birlikte 4.8 milyon aktif oyuncu sayısına ulaştı!

Rare tarafından geliştirilen Sea of Thieves, şimdiye kadarki en aktif ayı için sosyal medya hesapları üzerinden hayranlara teşekkür etti.

Rare tarafından geliştirilen çok oyunculu aksiyon-macera oyunu Sea of Thieves: A Pirate's Life, geçtiğimiz ayda (Haziran sonu- Temmuz) rekor bir dereceyle 4.8 milyon aktif oyuncu sayısına ulaştı. Bu başarının sağlanmasındaki en büyük faktör, içerisinde Jack Sparrow'un da olduğu ücretsiz Karayip Korsanları güncellemesi oldu.

geçtiğimiz sene Temmuz ayında oyunun çıkışından itibaren toplamda 15 milyon kişi tarafından tercih edildiğini açıklamıştı. Ayrıca o ayda Sea of Thieves 3.3 milyon ile en yüksek oyuncu sayısına ulaşmıştı. Aradan geçen bir yıllık sürede oyunculardan alınan feedbackler çerçevesinde yapılan değişiklikler ve hikayeye farklı soluklar getiren ücretsiz güncellemelerle Sea of Thieves en popüler multiplayer oyunlardan biri haline geldi.

"Sea of Thieves'in üçüncü sezonunun yayınlanmasından bu yana bir aydan fazla zaman geçti. Bu süre içerisinde topluluğundan gelen tepkiler karşısında şaşkına döndük. Tüm bu heyecan denizlerde şuana kadar en yoğun ayımızla sonuçlandı ve Haziran ayında 4.8 milyon korsan sularda görüldü."

Kaynak: Playerbros