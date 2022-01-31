Sea of Thieves, bir oyun moduna veda ediyor

Geçtiğimiz günlerde Sea of Thieves'in internet sitesinden yaptığı açıklamada serbest dolaşımlı macera modu planlarına devam edebilmek için PvP arena moduna veda edeceklerini açıkladı.

SEA OF THIEVES ARENA MODU KAPANIYOR

Sea of Thieves'in 2022 Ön İzleme Etkinliği'nde Arena modunun kapatılacağının kararı alındı. Arena'nın başlangıçta istenilen hedefleri asla karşılamadığını belirten Rare ekibi, serbest dolaşımlı macera moduna daha fazla odaklanacaklarını belirttiler. Arenada yalnızca yüzde ikilik bir oyuncu kitlesi bulunmaktadır. Bu nedenle PvP arena modunun kapatılacağı duyuruldu.

"Oyunun şu anda nerede olduğu ve 2018'deki lansmandan bu yana aldığımız kararlarla inanılmaz derecede gurur duysak da, Arena'ya, temelleri üzerinde inşa etmeye devam etmemizi sağlayacak daha geniş kitlelere ulaşmayı başaramadığımız için gururla gururla bakıyoruz."

ARENAYA ÖZEL ÖDÜLLER VERİLECEK

Sea of Thieves PvP arenası, 10 Mart 2022'de altıncı sezonun başlangıcı ile kapatılacak. Arena'nın macerasını kutlamak amacıyla oyunculara ödüller verilecek. Sea Dogs 5 sıralamasına ulaşmış herkese Macera modunda kullanmak üzere gemi kozmetik ürünleri verilecek: