Scooter kullanımında 'ihlal' yaptırımları komisyonda belirlenecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni yasa teklifi ile 15 yaş ve 50 kilometre hız sınırı getirilecek elektrikli scooterların kullanımında ortaya çıkabilecek ihlallere ilişkin yaptırımların komisyonda tartışılacağını söyledi.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu çevre ile ilgili düzenlemelere içeren 37 maddelik yasa teklifinde 'bisiklet yolu' yeniden tanımlanırken, 'elektrikli scooter' ve 'bisiklet şeridi' kavramları da yasaya eklendi. Teklifte imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, düzenlemenin ayrıntılarını DHA'ya anlattı. Can, düzenlemeyle bisiklete binme, özellikle elektrikli ve motorlu bisikletlere binmenin kurallara bağlanacağını kaydetti. Can, kuralsız, hukuki çerçevesi ve sınırları çizilmemiş hiçbir şey olmayacağına dikkat çekerek, "Kurallara bağlanıyor ve tanımlar getiriliyor. Bisiklet şeridi nedir bir tanımı var, scooter nedir, nasıl ve kimler tarafından kullanılır bunun tanımı kanunla belirleniyor" ifadelerini kullandı.

'KURALLARA BAĞLANACAK'Elektrikli bisikletleri nerede, nasıl ve kimlerin kullanılacağına ilişkin düzenlemeler yapılacağını anlatan Ramazan Can, "Bisikletin nerede nasıl kullanılacağı, Karayolları ve Trafik Kanunlarında yapılacak değişikliklerle belirlenecek. Örneğin elektrikli scooterlar, şehir içinde hız sınırı 50 kilometrenin üzerindeki yollarda kullanılamayacak, şehirlerarası yollarda, otoyollarda kullanılmayacak. Dolayısıyla elektrikli ve scooter bisikletlerin kendine ait bir düzenlemesi olacak. Elektrikli scooterların kullanılmasına trafik ve yol güvenliği sağlanacak şekilde düzenlemeler yapılacak. Güvenlik öncelik olmak kaydıyla; yayalar gerektiğinde scooter ve bisiklet yollarını kullanacak. 15 yaş sınırı var. Scooter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olma şartı aranacak. Artık bu araçlarla sırtta taşınabilir kişisel eşya dışında yük taşınmayacak" diye konuştu.'YAPTIRIMLAR KOMİSYONDA BELİRLENECEK'

Can, scooterın kullanımına ilişkin bir kanun, kural olmadığını, alt yapının yetersiz olduğunu ifade ederek, bunun sınırlarını çizerek kurallar getirme amacında olduklarını kaydetti. Teklifin komisyonda tartışılacağını, yaptırımlarla ilgili konuların ele alınacağını aktaran Can, "İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı yetkililerinden de görüşler alınacak. Ceza hukukunda ceza ehliyeti 15 yaştır. 15 yaş hukuki bir yaştır. Onun için 15 yaş kuralı getiriliyor. Kanunla; scooter, bisiklet, bisiklet şeridi tanımları yapılacak. Kanunla bu bisikletlerin hangi alanlarda kullanılacağı ve yol güzergahları çizilecek, yollar yapılacak. Bunu da karayolları ve mahalli idareler yapacak. Kendine ait yollarda kullanılacak. Bu kanunla birlikte bisiklet yollarını yapmak zorunlu hale gelecek. Herkes bu bisikletleri kullanmayacak, herkes bu bisikleti istediği gibi kullanamayacak. Örneğin alkollü kullandı mı, yük taşıdı mı bunların yaptırımı ne olacak, bütün bunlar da komisyonda tartışılacak" ifadelerini kullandı.

