Scarlett Johansson 'çok gizli' bir Marvel projesi üzerinde çalışıyor - Haberler Magazin
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Scarlett Johansson 'çok gizli' bir Marvel projesi üzerinde çalışıyor

DailyMotion.com - Haberler | Magazin

Marvel Sinematik Evreni patronu Kevin Feige, Scarlett Johansson'ın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği 'Tower of Terror' filminin yeni bir uyarlamasının yanı sıra, birlikte tamamen farklı bir proje üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.

Marvel Sinematik Evreni patronu Kevin Feige, Scarlett Johansson'ın hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği 'Tower of Terror' filminin yeni bir uyarlamasının yanı sıra, birlikte tamamen farklı bir proje üzerinde daha çalıştıklarını söyledi.

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