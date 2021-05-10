Scarlett Johansson Altın Küre'ye savaş açtı
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Scarlett Johansson Altın Küre'ye savaş açtı

Scarlett Johansson Altın Küre'ye savaş açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) savaş açtı.

Scarlett Johansson, Altın Küre Ödülleri'ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği'ne (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) savaş açtı.

HFPA, bu yılki ödül töreninden önce, örgütün 87 üyesinden hiçbirinin siyah olmadığı ortaya çıktığında ateş altında kalmıştı. Hollywood yayıncıları ve şimdi Netflix ve Amazon gibi şirketler, değişiklik yapılana kadar oyuncuları HFPA etkinliklerine katılmaktan alıkoyacaklarını söylemişti.

Birlik, bu hafta bir reform yapacağını açıkladı, ancak sinema endüstrisindeki pek çok kişi, değişikliklerin gecikmesinden dolayı rahatsızlığını ortaya koydu. Birlik, özellikle de değişiklikleri 2022 Altın Küre Ödülleri'nden önce uygulama taahhüdü olmadığından dolayı eleştirildi.

36 yaşındaki oyuncu Scarlett Johansson, sektördeki çalışanlara birlikten çekilme çağrısı yaparak HPFA üyeleri tarafından yapılan "cinsiyetçi soru ve açıklamaları" kınadı. Variety dergisine konuşan Amerikalı oyuncu, "Filminin tanıtımını yapan bir oyuncu olarak, basın konferanslarına ve ödül programlarına katılarak ödül sezonuna dahil olmam bekleniyor. Geçmişte bu, genellikle bazı HFPA üyelerinin cinsiyetçi soruları ve sözleriyle yüzleşmek anlamına geliyordu. Yıllarca konferanslara katılmayı reddetmemin tam nedeni budur" dedi.

 Johansson şöyle konuştu: "HFPA, Harvey Weinstein gibileri tarafından Akademi'deki tanınırlığa ivme kazandırmak üzere meşrulaştırılmış bir örgüttür ve endüstri de bunu takip etti. Örgüt içinde gerekli temel reformlar yapılmadıkça, HFPA'dan geri çekilip sendikalarımız ve bir bütün olarak sektördeki birliğin önemi ve gücüne odaklanmanın zamanının geldiğine inanıyorum."

Kaynak: Hürriyet

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