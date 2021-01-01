SBK Holding "Kara para aklama" soruşturmasında bir tutuklama
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SBK Holding "Kara para aklama" soruşturmasında bir tutuklama

01.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:38
SBK Holding

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık şüpheliler Kamil Feridun Ö., Ayşe Nil Y., Ziyaattin B. Hakkında  tutuklama isterken, 8 şüpheli için ise adli kontrol talep etti. Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Kamil Feridun Ö.'nün tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. 

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile "Dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık" suçlarından hakkında verilen yurtdışına çıkış şeklindeki adli kontrol hükmünün avukatının talebi üzerine 17 Kasım tarihinde İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldığı öğrenildi. Korkmaz'ın mal varlıkları üzerinde olan tedbirin ise İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince 6 Kasım tarihinde kaldırıldığı öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin basın mensuplarına yazılı açıklama gönderen Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, müvekkilinin işleri nedeniyle yurtdışına gittiğini, hakkında yurtdışına çıkış yasağı olmadığı için resmi yollarla çıkış yaptığını ve işlerini bitirdiğinde gelerek ifade vereceğini belirtti. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özden Atik

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