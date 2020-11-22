Sazan levengi nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Sazan levengi tarifi, gerekli malzemeler

Bu akşam MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Menüde yer alan yemeklerden Sazan levengi, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Sazan dolması olarak da bilinen Sazan levengi, pratik tarifi ile her evde kolaylıkla yapılabilir. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Sazan levengi tarifi, yapılışı...