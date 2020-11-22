Sazan levengi nasıl yapılır? 22 Kasım MasterChef yemekleri: Azerbaycan mutfağı Sazan levengi tarifi, gerekli malzemeler
Bu akşam MasterChef Türkiye'de son dokunulmazlık oyunu menüsü Azerbaycan mutfağı oldu. Menüde yer alan yemeklerden Sazan levengi, Azerbaycan sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Sazan dolması olarak da bilinen Sazan levengi, pratik tarifi ile her evde kolaylıkla yapılabilir. İşte 22 Kasım MasterChef 2020 Sazan levengi tarifi, yapılışı...
Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yapılması istenen Sazan levengi merak konusu oldu. Günün menüsünde Azerbaycan mutfağından yapılan yemekler yer alıyordu. Evinizde denemek istiyorsanız pratik ve çok kolay Sazan levengi tarifi haberimizde. Peki, Sazan levengi nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve Sazan levengi yapılışı…
SAZAN LEVENGİ MALZEMELERİ
Büyük bir boy sazan balığı
2 yemek kaşığı erik salçası
Ceviz içi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
100 gram kişmiş (çekirdeksiz üzüm)
50 gram kuru erik
Tuz, karabiber
SAZAN LEVENGİ NASIL YAPILIR?
Erik salçası, nar ekşisi, tuz ve karabiber karıştırıp sosunu hazırlayın. İyice temizlenen balığı bu sosa bulayın.
Ceviz içini iyice ezin. Erik ile üzümleri küçük doğrayın.
Rendelediğiniz soğan, ceviz içi, erik ve üzümleri karıştırın.
Hazırlanan bu karışımın adı Levengidir. Levengiyi balığın içine doldurun veya sarın.
180 dereceye ayarlı fırında 1 saat süreyle pişirin. Limon ve maydanoz ile servis edin. Mantıları yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Mantılar suyun üzerine çıkmalı.
Piştikten sonra suyu ile birlikte tabağa aktarın, doğranmış kişniş serpiştirerek servis edin. Sevdiklerinizle afiyetle yiyin.