Saz ustası, Aşık Mahzuni Şerif'i türküleriyle andı

SİVAS'ta saz ustası Şentürk İyidoğan (52), Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde, türküleriyle andı.

SİVAS'ta saz ustası Şentürk İyidoğan (52), Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif 'i, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde, türküleriyle andı.

Kentte 45 yıldır saz üretimi ve ustalığı yapan, aynı zamanda ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in bir bağlamasını da elinde bulunduran Şentürk İyidoğan, 17 Mayıs 2002'de hayatını kaybeden Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif'i unutmadı. Kentteki atölyesinin yanına yaptırdığı Aşıklar Müzesi'nde Aşık Mahzuni Şerif'in minyatür heykelini sergileyen İyidoğan, ölümünün 19'uncu yıl dönümünde ünlü ozanı kendi imkanlarıyla andı. Aşıklar Müzesi içerisinde eline sazını alan İyidoğan, Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini seslendirdi.

'YÜZ YILLAR GEÇSE DE ASLA ÖLMEYECEKLER'

Aşık Mahzuni Şerif'in Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şentürk İyidoğan, "Aşık Veysel'in Mahzuni Şerif içeri girdiğinde ayağa kalktığını ve onu günümüzün Pir Sultan Abdal'ı olarak tanımladığını biliyoruz. Onun için Mahzuni bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Onunla 90'lı yıllarda tanışmak nasip oldu. Birçok şiirimi alıp kendisine götürdüm. Bana şiir konusunda çok önemli katkıları olmuştur. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Mahzuni gibi gerçekleri yazan, bütün sıkıntılara rağmen dimdik duran, hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmeyen ozanlarımız aradan yüz yıllar geçse de asla ölmeyeceklerdir. Biz ve bizden sonra gelenler ise eserlerini okuyarak ve onları yeni nesillere anlatarak daima ozanlarımızı yaşatacağız. Onlar toplumun söylemek istediklerini dile getirmiş ve ezilen halkın sesi olmuşlardır" dedi.

- Sivas

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI