Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti
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Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti

Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Güncel

Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Yener, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Sayıştay Başkanlığı görevime başlamam nedeniyle, Sayıştay heyeti olarak huzurundayız. Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak başta Anayasa ve yasalar tarafından belirlenen yetki ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. TBMM adına kamuya ait tüm mali kaynakları denetlemek ve yargılamakla görevli olan Sayıştayımız, demokratik düzen içerisinde 'hesap veren ve saydam kamu yönetiminin teminatı Sayıştay' prensibinden aldığı ilhamla, öncülük ve rehberlik görevini kararlılıkla devam ettirecektir."

Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti
Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti
Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti
Sayıştay Başkanlığına seçilen Metin Yener Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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