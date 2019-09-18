Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül 2019 - MPİ 1254. Sayısal Loto çekilişi sonucu

18.09.2019 14:00

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından 1996 yılından beri düzenlemektedir. Son olarak çekiliş ile bir düzenleme yapıldı ve hafta iki kere Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilmeye başlandı. Diğer yandan 3 hafta ile olan devir sınırı kaldırıldı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi mpi.gov.tr adresinden izlenebilmektedir. Geçen Çarşamba günü yapılan çekilişte 3 kişi altı bilmiş ve kişi başına 1.035.671,10 TL kazanmışlardı. Peki, 18 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 1254. Sayısal Loto çekilişi Beyoğlu'ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılacak. Canlı yayında yapılan çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21.45'te başlayan Sayısal Loto çekilişi mpi.gov.tr adresinden naklen yayınlanmaktadır.

18 EYLÜL 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Canlı yayında yapılan 1254. Sayısal Loto çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlenecek. Saat 22.00'dan sonra 18 Eylül 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları, aşağıdaki bağlantıdan yayımlanmaktadır.

18 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları

SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ DETAYLARI

KAZANDIRAN NUMARALAR: 1 - 6 - 12 - 15 - 19 - 26

Sayısal Loto çekilişinde kuponlarını İstanbul/Bakırköy, İstanbul/Beşiktaş ve İzmir/Konak'tan yatıran üç kişi altı bildi. Talihlilere kişi başına bir milyon 35 bin 671 lira 10 kuruş ikramiye düştü.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle;5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira onar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira beşer kuruş, 3 bilen 125 bin 854 kişi 12 lira kırk beşer kuruş kazandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.