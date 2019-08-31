Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu! İşte 31 Ağustos Sayısal Loto sonucu

31.08.2019 22:07

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. 1249. Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Bilindiği üzere Sayısal Loto, son çekilişinde 1 milyon lira devretmişti. Bu akşamın iki talihlisi altı bilerek devirli ikramiyeyi paylaştı. Talihliler kişi başına 1.525.859,20 TL kazandı. İşte 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve kazandıran numaraları...

31 AĞUSTOS 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto kazandıran numaralarI 7, 17, 22, 36, 43 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1249. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 525 bin 859 lira 20'şer kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Etimesgut ve Denizli'nin Honaz ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 369 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 778 kişi 84 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 554 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 5 milyon 916 bin 904 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 583 bin 808 lira 33 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 884 bin 317 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.