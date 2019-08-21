Sayısal loto çekilişi sonuçları 21 Ağustos - MPİ Sayısal Loto 1246. hafta sonuçları

21.08.2019 21:44

21 Ağustos Sayısal loto çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi Sayısal loto oyunu 21 AğustosÇarşamba akşamı 1246. hafta çekilişini gerçekleşti. MPİ Sayısal loto oyunu 1243. hafta çekiliş sonuçları haberler.com'un şans oyunları ekranında. MPİ oyunları arasında en çok kazandıran şans oyunlarından biri olma özelliğine sahip Sayısal loto oyunu son çekilişte bir kişiye tam 12.815.149,20 TL kazandırdı. Sayısal loto çekiliş sonuçları sonrası şanslı rakamları görüntülemek için aşağıdaki bağlantıya göz atın. Sayısal loto oyunu ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen tüm şans oyunlarında haftanın sonuçları mpi.gov.tr adresinde.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 17 AĞUSTOS

Sayısal Loto kazandıran numaraları: 04 - 06 - 17 - 39 - 41 - 42

Sayısal Loto oyununun 1245. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş kazandı. Talihlinin kuponunu Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..