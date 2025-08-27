Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 27 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Birçok kişi, çekilişte hangi numaraların çıktığını ve dağıtılan ikramiyeleri öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 27 Ağustos 2025 Çarşamba Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuç takibi!Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto kuponunun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 180 numara yer alır. Oyuncular, üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numarayı işaretleyerek kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 2 TL'dir ve birden fazla kolon oynanabilir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

İsteyenler numaralarını kendileri seçebileceği gibi, "Rastgele" seçeneğiyle sistem tarafından belirlenen sayılarla da kolon oluşturabilir. Satış noktalarındaki kuponlarda ise "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem otomatik olarak 5+1 numara seçer ve şanslı kolon hazırlar.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, çoklu kombinasyonlarla daha fazla şans sunar. Bir kolonda üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla numara işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Böylece birden fazla kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

Bu seçenek işaretlendiğinde, oyuncu aynı kolon ile birden fazla çekilişe katılım sağlayabilir.

İPTAL SEÇENEĞİ

Oynanmak istenmeyen kolon, kupon üzerindeki "İptal" kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto, haftada iki kez Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenir. Çekilişte 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 numara belirlenir. 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler ikramiye kazanır. 5+1 doğru bilen ise büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu eşit şekilde paylaşılır.

27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz duyurulmadı.