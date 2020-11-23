Sayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

23.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:54
Sayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 21 Kasım Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 21 Kasım MPİ Online Sayısal Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto bilet sorgulama ekranı!

Milli Piyango Online 21 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 21 Kasım'da yapılan çekilişte kazanan kim? Sayısal Loto'da büyük ikramiye ne kadar merak edildi. İşte, 21 Kasım 2020 Sayısal Loto sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları 21.00'de açıklanacak.

SAYISAL LOTO CANLI TAKİP İÇİ TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

İlgili Haberler

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Kasım: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Sayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? - HaberYasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! - HaberYatsı namazı kaç rekat? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir? - HaberGülşah Saraçoğlu kimdir? Gülşah Saraçoğlu kaç yaşındadır, nereli? Ne iş yapmaktadır? - HaberOn Numara bilet sorgulama! 21 Kasım On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı? - Haberİçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! - Haberlerİmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberSon Dakika: Elazığ'da deprem meydana geldi! Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? - Haber19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber18 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Sibel Can Berkun Oya Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Rusya Medya Ak Parti Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sayısal Loto bilet sorgulama! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:54:35. #1.14#
title