Sayısal dersleri sevdirecek formüller kaldırım taşlarında

01.11.2019 11:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Kızılay Yenileme Projesi" kapsamında Yüksel Caddesi'nde yenilenen kaldırım taşlarına matematik, fizik ve kimya formüllerini yazdı.



Farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje Başkentlilerden tam not aldı.



Çocuklar için sek sek, gençler için formüller



Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi ile iş birliği yaparak Kızılay bölgesinde taşeron firma yerine kendi ekip ve imkanlarını kullanarak kaldırım ve peyzaj yenileme çalışmaları yapıyor.



Sakarya Caddesi'nde sek sek oyununu zemine uygulayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Yüksel Caddesi'nde kaldırım taşlarına, öğrencilere sayısal dersleri sevdirmek ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla çift sayıların toplamı, trigonometri ve çok sayıda derse ait formülleri yazdı.



Dikkat çekiyor



Formüller 7'den 70'e herkesin dikkatini çekerken özellikle lise öğrencileri, sık kullandıkları ve sınavda soru olarak karşılarına çıkan formülleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



Ankara'daki öğrencilerden Doğukan Kutay, "Bir öğrenci olarak aslında birçok kişiyi matematiğe teşvik edebilir. Bilmeyen kişilere m'in kütle olduğunu öğretebilir. Gayet güzel olmuş. Benim de görsel hafızam iyidir, bilmediklerimi buradan ezberleyebilirim" dedi.



Savaş Aydın da, "Dikkatimi çekti şimdi geçerken. Gençler için güzel bir şey. Buradan geçerken onlara hatırlatma olur" dedi.



Ömer Enes Şen ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, " Zamanında üniversiteye hazırlanırken ezberlemekte çok zorlandığımız şeylerdi. Telefonumun ekranına yapmıştım zamanında. Böyle daha iyi olmuş" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA