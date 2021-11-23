Sayın Valimizin 24 Kasım 2021 Öğretmenler Günü Kutlama Mesajları

Eğitim, ülkelerin bugününü ve geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Çünkü, eğitimin hedefi günün gerektirdiği bilgi bakımından donanımlı ve geleceğin teminatı olacak insanlar yetiştirmektir. İlim ve irfan sahibi insan kaynağına sahip olamayan milletler medeniyet yarışında geri kalmaya ve başka milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkümdur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. " veciz sözü Cumhuriyetimizi ilelebet bağımsız yaşatmak ve muasır medeniyetler yarışında ön sıralarda yer almamız için eğitime vermemiz gereken önemi sarih bir biçimde ifade etmektedir.

Ülkelerin medeniyetler yarışındaki yerinin kalıcı olması çağın gerektirdiği ilim, geçmiş ve geleceğin şuuruna sahip nesillerin yetiştirilmesiyle mümkündür. İlimle çocuklarımızın akıllarını, irfanla onların yüreklerini yoğuran öğretmenlerimiz bu anlamda geleceğimizi inşa eden mimarlardır.

Bir toplumun eğitime verdiği değer, aynı zamanda insana ve topluma verilen değeri ifade eder. Ülkelerin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmışlıkları eğitime verilen önemle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, ülkemizi her alanda dünyanın en ileri ve müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek yolunda öğretmenlerimizin gösterdiği gayret ve fedakarlık çok kıymetlidir.

Büyük bir medeniyet birikimine sahip milletimizin sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında ve çocuklarımızın değişen dünya koşullarına hazırlanmasında eşsiz bir role sahip olan öğretmenlerimiz dün olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru ilerlemenin baş aktörleri olacaktır.

Türkiye'nin geleceğine olan güvenini ve çalışma azmini hiçbir zaman kaybetmeden, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan sevgi, şefkat ve sabır timsali öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 24 Kasım 1928'de "Başöğretmen" unvanı verildiği bu gün münasebetiyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm öğretmenlerimizin, eğitim camiasının ve emekli öğretmenlerimizin ' Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Aydın BARUŞ

Malatya Valisi

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet