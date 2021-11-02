Sayın Valimiz, Yatırımcıları Erzincan'a Davet Etti
Sayın Valimiz Mehmet Makas başkanlığında, ilimiz Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ve tekstilcilerin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı yapıldı.
ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas başkanlığında, ilimiz Milletvekili Sayın Burhan Çakır, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya ve tekstilcilerin katılımıyla Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı yapıldı.
Düzenlenen VKS toplantısında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi hakkında tekstilciler ile bilgi alışverişinde bulunan Sayın Valimiz, tüm yatırımcıları Erzincan'a beklediklerini söyledi.
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