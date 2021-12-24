Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular (24.12.2021) - Haberler
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Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular (24.12.2021)

Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular (24.12.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında; Antalya ili Manavgat ilçesinde vatani görevini yapmakta iken şehit olan Jandarma Er Adnan Yıldız'ın ilimiz merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Annesi Kanime Yıldız'a ve ailesine ziyarette bulundular.

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MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında; Antalya ili Manavgat ilçesinde vatani görevini yapmakta iken şehit olan Jandarma Er Adnan Yıldız'ın ilimiz merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Annesi Kanime Yıldız'a ve ailesine ziyarette bulundular. Yıldız ailesi ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, ailenin istek ve taleplerini dinleyerek, tüm şehitlerimiz için dualar ettiler.

Daha sonra ilimiz merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Nurhan Taş'ı evinde ziyaret eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Taş ailesi ile bir süre görüşerek, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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