Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular
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Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular

Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Aile Ziyaretlerinde Bulundular
Habermetre - Haberler | Toplum

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında Kilimli Köyü'nde ikamet eden Mustafa Pala ile Kore Gazisi Süleyman Özdemir'in misafiri oldular.

Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, aile ziyaretleri kapsamında Kilimli Köyü'nde ikamet eden Mustafa Pala ile Kore Gazisi Süleyman Özdemir'in misafiri oldular. Erzincan Merkeze bağlı Kilimli Köyü'nde yalnız yaşayan 96 yaşındaki Mustafa Pala ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Mustafa Dede'nin istek ve taleplerini dinlediler. Daha sonra yine aynı köyde ikamet eden Kore Gazisi Süleyman Özdemir'i ve ailesini evinde ziyaret eden Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, ailenin talep ve isteklerini dinlediler. Tüm şehitlerimiz için dualar eden Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilediler.

Kaynak: Habermetre

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