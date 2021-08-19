Sayın Valimiz, Mimar Sinan Mahallesi'nde Aşure Günü Etkinliğine Katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığınca Düzenlenen Aşure Günü Etkinliğine Katıldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığınca Düzenlenen Aşure Günü Etkinliğine Katıldı. İlimiz merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlen programa Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Düzenlenen programda konuşan Sayın Valimiz, paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan aşurenin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ederek, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan duaların ardından Sayın Valimiz ve beraberindekiler vatandaşlarımıza aşure ikramında bulundular.

Kaynak: Habermetre