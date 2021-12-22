Sayın Valimiz, "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" Projesinin Açılışını Yaptı.

ERZİNCAN (Habermetre) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen ve uygulanmaya başlanılan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ve davetlilerin katılımıyla Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projesinin açılışı yapıldı.

Sayın Valimiz ve beraberindekiler, proje kapsamında kurulumu yapılan metal atölyesinde ve yenilenen uçak bakımı bölümü ve diğer atölyelerde incelemelerde bulunarak, eğitim öğretim gören öğrencilere başarılar dilediler.

Sayın Valimiz Mehmet Makas, "KUDAKA ile birlikte yapılan çalışmamızda Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulamaya konulan ve proje bedeli 552. 792 TL olan "Küçük Yatırımlar Büyük Sıçrayışlar" projemiz uygulamaya konuldu. Mesleki ve teknik liselerimize büyük önem verilmektedir. Çocuklarımız için sanat altın bir bileziktir. Meslek Lisesi'nden mezun olan öğrencilerimize iş yeri açma belgesi verilmektedir. Bu eğitim merkezlerimizde üreten ve geliştiren nesillerin yetişeceğine olan inancımız tamdır. " dedi.

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