Sayın Valimiz, Erzincan İl Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Aşure Dağıtım Programına Katıldı

Sayın Valimiz, Muharrem Ayı Dolayısıyla Erzincan İl Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Aşure Dağıtım Programına Katıldı.

Sayın Valimiz, Muharrem Ayı Dolayısıyla Erzincan İl Müftülüğü Tarafından Düzenlenen Aşure Dağıtım Programına Katıldı. Muharrem Ayı dolayısıyla Cami-i Kebir Camisinde Kerbela Şehitleri ve tüm Şehitlerimiz için okunan mevlidin ardından düzenlenen aşure dağıtım programına Sayın Valimiz Mehmet Makas ile birlikte Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı. Program kapsamında Sayın Valimiz ve beraberindekiler tarafından vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: Habermetre