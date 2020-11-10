Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

10.11.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:20
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

BURSA'da Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

BURSA'da  Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saat 09.05'i gösterdiğinde durulan saygı duruşunda Ramazan Doğru, gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreninde, ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anıta çelenk bıraktı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalınarak, 2 dakika süreyle saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında Ramazan Doğru isimli bir kişinin, ağladığı görüldü.Doğru, "Her sene aynı zamanda yaşadığımız şeyler. Çok büyük bir insan Ulu Önder. Bugün varlığımızın yegane sebeplerimizden biri. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini nur içinde yatırsın" dedi.


- Bursa
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı
Saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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