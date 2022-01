ANKARA (İHA) - 'Saya gezmesi' geleneği belediyelerin katkısıyla yaşatılıyor

ANKARA - Eski bir Türk geleneği olan "saya gezmesi", Keçiören Belediyesi ve Bala Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla vatandaşlar ile yeniden buluştu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen "saya gezmesi" programının bu yılki duraklarından biri de Ankara'ya bağlı Bala'nın Köseli köyü oldu. Geçim kaynağının küçükbaş hayvancılık olduğu köyde her yıl düzenlenen 'saya gezmesi' ile gelenek yıllardır sürdürülüyor. Saya gezmesinde köylüler ve çobanlar kapı kapı gezerek erzak topluyorlar. Çeşitli müzikler söylenerek oyunların da oynandığı saya gezmesi, bu yıl Keçiören Belediyesi ve Bala Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyon ile vatandaşlar ile buluştu.

"Bu kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz"

Etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan Köseli Köyü İş Birliği ve Geliştirme Derneği Başkanı Fatih Uslu, 'saya gezmesi' kültürünün eski bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, "Köse (saya) gezmemiz yüzyıllardan beri gerçekleştirilen bir gelenektir. Eylül-ekim aylarında koç katımından sonra kuzular anne karnında tüylenir. Bu da kışın tam ortasına denk düşer. Baharın ve bereketin habercisidir. Kışın yarısı olduğu için bahara çıkmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Köylülerimiz, çobanlarımız tek tek evleri gezerek güzel maniler, şiirler, güzel sözler eşliğinde köyü gezerler. Vatandaşlardan bulgur, yağ gibi kimin gücü neye el verirse ona göre erzak toplarlar. O erzakla da kalan kışın yarısını geçirirler. Biz de Köseli köyü olarak bunu yaşatmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Köyümüze büyük bir katkı sağlıyor"

Etkinliğin köy halkına da destek verdiğine dikkat çeken etkinlik katılımcısı Eda Demirel, "Bu etkinlik her yıl düzenleniyor. Köse gezmesi her yıl derneğimiz tarafından düzenlenen güzel bir etkinlik oluyor. Hem kaynaşma hem yardımlaşma olarak köyümüze büyük bir katkı sağlıyor. Bağlarımız kuvvetleniyor böylelikle. Protokolün de gelmesi ile gururlanıyoruz aynı zamanda. Bu etkinliğin her yıl düzenlenmesini destekliyoruz" diye konuştu.

"Çocukluğumuzun kaybolmasını istemeyiz"

Etkinliğe katılan Seval Dede ise 'saya gezmesi' kültürünün bir çocukluk geleneği olduğunu belirterek, "Köse gezmesi ben küçükken de yapılırdı. Genelde gençler bir şeyler toplarlardı. Artık bu şekilde düzenleniyor. Arkasında çok emek var. Bu hale gelene kadar çok yoruldular, çok üşüdüler. Güzel bir etkinlik ve hep devam etmesini isteriz. Çocukluğumuzun kaybolmasını istemeyiz. Köyümüz gün geçtikçe çoğalıyor. Birbirimizi bu tür etkinliklerde görerek kaynaşıyoruz ve açıkçası bağlar kuvvetleniyor" şeklinde konuştu.