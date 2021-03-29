Şavuot bayramı nedir? Şavuot bayramı ne zaman kutlanır?

Şavuot festivali Sivan ayının 6. günü kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Genelde Mayıs ya da Haziran ayının ilk yarısına denk gelir. Peki, Şavuot bayramı ne zaman kutlanır?

ŞAVUOT BAYRAMI NEDİR?

Şavuot festivali Sivan ayının 6. günü kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Genelde Mayıs ya da Haziran ayının ilk yarısına denk gelir. Şavuot, Tanrı'nın Sina dağı'nda toplanan İsrail milletine Tevrat'ı vermesinin yıl dönümünü anar. Tevrat'ta Şavuot ve Tanrı'nın Tevrat'ı göndermesi arasındaki ilişki açık olmamasına rağmen, Şavuot, üç hac festivalinden biridir.

Omer'in Sayılması'nın Sefirat ha Omersonuçlandığını gösterir. Şavuot'un tarihi direkt olarak Hamursuz Bayram'ıyla bağlantılıdır. Tevrat'ın verdiği talimata göre, yedi haftalık 'Omer'in sayılması' (Hamursuz Bayram'ının ikinci günü başlar) Şavuot ile sonuçlanır.

Günleri ve haftaları saymak olan bu davranış, Tevrat'ın gönderilmesine duyulan şevki ve beklentiyi anlatır. Hamursuz Bayramı'nda Yahudiler, Firavun'un kölesi olmaktan kurtarıldı; Şavuot'ta ise bu millet, Tevrat'la birlikte, Tanrı'ya hizmet etmeye bağlanmış bir millet oldu. Şavuot, İsrailliler tarafından oldukça bilinen ve kutlanan bir festivalken, diaspora Yahudiler, bu festivali çok bilmezler.

Yahudi kanunlarına göre, İsrail'de bir gün, diasporada iki gün olarak kutlanır. Reformist cemaatler (İsrail ve diaspora) bir gün olarak kutlar

Tevrat'ta

Tevrat'ta Şavuot; 'Haftaların Festival"i (İbranice ?? ???????, ?ag ha-Shavuot, Exodus 34:22, Tesniye 16:10.) ve 'İlk Meyvelerin Günü' olarak adlandırılır. Talmud, bu günde çalışmanın yasak olduğunu ve Hamursuz Bayramı'nın sona erdiğini anlatmak için, Şavuot'u; Atzeret. Hamursuz'dan tam 50 gün sonra başladığı için, Helenistik Yahudiler, Şavuot'a Pentecost ( ellinci gün) adını verdi.

Tanrı'nın Sina Dağı'nda Tevrat'ı (On Emri içeren) Yahudilere gönderdiği gün olmasının önemi yanı sıra, Şavuot aynı zamanda İsrail'de tahılların hasat zamanıyla da alakalıdır. Antik çağda, tahıl hasadı yedi hafta sürerdi ve bu dönem memnuniyet zamanıydı. (Jer. 5:24, Tesniye. 16:9-11, Isa. 9:2). Bu sezon, Hamursuz Bayramı boyunca arpaların hasadıyla başladı ve buğdayların Şavuot'ta hasat olmasıyla sona erdi. Bu nedenle, Sukot nasıl meyve hasadının sona eriş festivaliyse; Şavuot, tahıl hasadını bitiren festivaldir.

Modern kutlamalar

Diğer bayramların aksine, Şavuot'ta, çalışmamak, festival kutlamaları, özel ibadetler ve kutlama yemekleri dışında belirlenmiş Mitsva'lar (Tevrat emirleri) yoktur. Ama birçok adetten dolayı bu bayram karakterize olmuştur. Şavuot adetleri; dini adetlerin, Yahudi dini törenlerinin korunması ve devamı için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Aşkenazlar tarafından genellikle uygulanan bu adetler şunlardır: