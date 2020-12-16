Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik
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Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik

16.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:19
Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik

ANKARA'da, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın, kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu baba Mustafa Damar hakkında, takipsizlik kararı verildi.

ANKARA'da, Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın, kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu baba Mustafa Damar hakkında, takipsizlik kararı verildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATIN SAVUNMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİSanık avukatı Vahit Bıçak, karar duruşmasında yaptığı savunma sırasında Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmiş, Şenel'in yakınlarıyla sık sık sözlü tartışmaya girmişti. Savunma sırasındaki sözleri nedeniyle, kamuoyunda büyük tepki toplayan Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma açmış, soruşturma sonucunda Bıçak'a kınama cezası verilmişti.  BABAYI ŞİKAYET ETTİAvukat Bıçak, daha sonra Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'ı, duruşma sırasında kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayet etti. Şikayet üzerine Damar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Damar, davanın kamuoyunun gözü önünde görüldüğünü, şikayetçi avukatın duruşmadaki savunması sırasında büyük tepki çektiğini, söylemediği sözler nedeniyle, kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, şikayetçi olduğunu söyledi. Damar, savunmasına suçlamaları kabul etmediğini de ekledi.KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARISavcılık, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşma tutanaklarını isteyerek inceledi. İnceleme sonrası Mustafa Damar'ın, şikayetçi avukatın iddia ettiği, "Biz de senin arkandan ağıt yakacağız, üzülme" şeklinde bir söz sarf ettiğinin tespit edilemediği gerekçesiyle Damar hakkında, kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verildi.

 


Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik
Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik
Savunmasıyla tepki çeken avukatın şikayet ettiği Ceren'in babasına takipsizlik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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