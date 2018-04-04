Savunma Sanayisini Geliştirmiş Türkiye İstemiyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Kendi savunma sanayisini geliştirmiş bir Türkiye istemiyorlar. Kendi ülkesinde parya olarak yaşayan bir topluluk istedikleri için AK Parti'nin önünü kesmeye çalışıyorlar." dedi.

Partisinin Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa Yemeği'nde konuşan Ataş, bu programlarla Türkiye genelinde partiye emek veren herkesi bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yaşadığı süreci anlatan Ataş, 15 Temmuz'da millete darbe yapmak isteyenlere derslerinin verildiğini ve o günün milletin yeniden diriliş günü olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin kalkınmasını istemeyenlerin hesap ve planlarının başka olduğunu ifade eden Ataş, bu düşüncede olanların hesaplarının bugüne kadar hiç tutmadığını, birlik ve beraberlik devam ettiği sürece hiçbir gücün ülkeyi mağlup edemeyeceğini anlattı.

Ataş, kendi savunma sanayisini geliştiren bir Türkiye'nin istenmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi ülkesinde parya olarak yaşayan bir topluluk istedikleri için AK Parti'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Gelişmiş Türkiye'yi hazmedemeyenler kimler? Terör örgütleri, Türkiye'nin içindeki terör örgütlerinin sözcüleri ve uzantıları, müttefikimiz dediğimiz ülkeler ve Avrupa ülkeleri."

Ülkenin gelişmesi ve bağımsızlığı konusunda adam gibi mücadele ettiklerini aktaran Ataş, hiç kimsenin önünde eğilmeyen, her yerde hakkı savunan, doğruyu söyleyen, asla yanlış yollara sapmayan bir anlayışla siyaset yapmaya çalıştıklarını, siyaset anlayışlarında insanları ötekileştirmenin olmadığını belirtti.

Ataş, Türkiye'nin tek eksiğinin ana muhalefet liderinin bulunmaması olduğunu savunarak, CHP liderinin zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olumlu cümle kurmadığını ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun harekatı eleştiren dili kullanmaya devam ettiğini belirten Ataş, "Milletimize bunları anlatmak durumundayız. Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için hiçbir katkı sunmayan bir ana muhalefet partisi var bugün mecliste. HDP, PKK'nın sözcülüğünü yapıyordu. Onların sözcülüğü zayıfladı. Şimdi CHP'nin sözcüleri HDP'nin sözcüsü, PKK'nın sözcüsü, YPG'nin sözcüsü şeklinde hareket ediyorlar." diye konuştu.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Abdurrahman Öz, Mustafa Savaş, AK Parti Manisa Milletvekili ve Aydın İl Koordinatörü Murat Baybatur, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer katıldı.