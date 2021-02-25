Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)
25.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:56
T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı.
T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk