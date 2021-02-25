Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)
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Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)

25.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:56

T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı.

T129 ATAK Helikopteri Teslim Töreni

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilk T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı. (1)

Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)
Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)
Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)
Savunma Sanayii Başkanı Demir, T129 ATAK Helikopteri Teslim Törenine katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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