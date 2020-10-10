Şavşat'ta okullarda hazırlık
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Şavşat'ta okullarda hazırlık

10.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.10.2020 11:32
Şavşat'ta okullarda hazırlık

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde idareci, öğretmen ve yardımcı personeller, yüz yüze eğitim öncesi okullarda tadilat ve temizlik çalışması yürütüyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde idareci, öğretmen ve yardımcı personeller, yüz yüze eğitim öncesi okullarda tadilat ve temizlik çalışması yürütüyor.

Şavşat ilçesinde yüz yüze eğitim öncesi okullarda idareci, öğretmen ve yardımcı personeller tadilat ve temizlik seferberliği başlattı. İlçe genelinde tüm okulları boya, badana ve tadilat eden okul yetkilileri, temizliği de yaptı. Okullarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun önlemler de alındı, uyarıcı afişler de yerleştirildi.Hazırlıkları yerinde denetleyen Şavşat Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran, "Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki talimatlarını gerçekleştirdik. Herkes eline fırçayı, paspası, temizlik bezlerini alarak okullarımızı, geleceğinizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için temizledik. Velilerimizin, öğrencilerimizin gönlü rahat olsun. Bu tehlikeden millet olarak duyarlı davranarak kurallara uyarak kurtulacağız" dedi.


Şavşat'ta okullarda hazırlık
Şavşat'ta okullarda hazırlık
Şavşat'ta okullarda hazırlık
Şavşat'ta okullarda hazırlık
Şavşat'ta okullarda hazırlık
Şavşat'ta okullarda hazırlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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