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'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı Artvin'in Şavşat ilçesinin Şavşat Evi ve Şavşat Ketesi coğrafi işaret aldı.

ŞAVŞAT, ARTVİN (İHA) - ' Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinin Şavşat Evi ve Şavşat Ketesi coğrafi işaret aldı.

Şavşat ilçesi 2015 yılında sakin şehir (Cittaslow) unvanı aldı. Bu unvanın ardından ilçede belli dönemlerde 'Cittaslow Pazarı' kurulmaya başlandı.

Belediye Pasajı üzerinde gerçekleştirilen 'Cittaslow Pazarı' programında bir konuşma yapan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şavşat evi ve Şavşat ketesinin marka tescili müjdesini verdi. Başkan Acar, "Bu pazar ve Cittaslow unvanı ilçemiz için çok önemlidir. Herkese güzel bir müjde veriyorum. Artık Şavşat Evi ve Şavşat Ketesi coğrafi işaret almış, marka tescili yapılmıştır. Şavşatımız özüne dönerek sağlıklı beslenmenin yolunu buldu. Köylerimizde ve ilçemizin çeşitli yerlerinde özellikle kadınların üretmiş oldukları yöresel organik ürünler ve el sanatları var. Artık bu ürünler ihtiyaç veya hobi olarak yapılmıyor, ticaret amacıyla da yapılıyor. Bu vesile ile yerel kalkınmayı sağlayacağız" diye konuştu.

Pandemi kurallarına uyularak yapılan kutlamalarda, köy, mahalle ve yaylalarda üretilen doğal ve organik ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. Köylerde kendi bağ, bahçelerinde ve hayvanlarından üretmiş oldukları ürünleri Cittaslow Pazarı'na getiren vatandaşlar satış yaparak, ev ekonomisine de katkıda bulundu. Şavşat Ketesi ustası 60 yaşındaki Nihayet Albay tören alanında yapmış olduğu keteleri vatandaşlara ikram etti.

Etkinliklerde, halk şairleri Şavşat konulu şiirler okudu. Mahalli sanatçı Mustafa Aslan kendisinin yazıp bestelediği ve okumuş olduğu türkülerle herkesi duygulandırdı.

Tamamen yöresel ürünlerin sergilendiği pazarda Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkanı Nihat Acar ve bütün protokol üyeleri vatandaşlar ile halaylar çekerek, yöresel oyun olan Atabarı oynadı.

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı

'Şavşat evi' ve 'Şavşat ketesi' coğrafi işaret aldı
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri
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