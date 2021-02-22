Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması

Son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla makale yarışması düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla makale yarışması düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü iş birliğiyle "Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi" temasıyla ilk kez 2019'da düzenlenen makale yarışması, bu yıl "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açık yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış makaleler kabul edilecek.

Prof. Dr. Murat Balcı'nın danışmanlığında düzenlenen yarışmanın jürisinde İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Çakır yer alıyor.

Yarışmaya 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Seçilen makaleler, FSMVÜ Hukuk Kulübü dergisinde yayımlanacak.

Yarışmanın birincisine 15 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne de 7 bin 500 lira verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur