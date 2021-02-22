Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması

22.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:20
Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması

Son dakika haberine göre Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla makale yarışması düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla makale yarışması düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü iş birliğiyle "Ceza Muhakemesinde Sosyal Medyanın Etkisi" temasıyla ilk kez 2019'da düzenlenen makale yarışması, bu yıl "Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açık yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış makaleler kabul edilecek.

Prof. Dr. Murat Balcı'nın danışmanlığında düzenlenen yarışmanın jürisinde İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Kerim Çakır yer alıyor.

Yarışmaya 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Seçilen makaleler, FSMVÜ Hukuk Kulübü dergisinde yayımlanacak.

Yarışmanın birincisine 15 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne de 7 bin 500 lira verilecek.

Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk İran Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! FSMVÜ öğrencilerinden şehit savcı Kiraz'ın anısına makale yarışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 14:20:25. #1.14#
title