Savcı Fetö'den Tutuklu Eski Garnizon Komutanı Eken'in Cezalandırılmasını İstedi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıklayarak Eken'in cezalandırılmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken gözaltına alınmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eken'in Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına bugün devam edildi. Bafra T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Şükrü Eken, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile görüntülü olarak katıldı. Gazetecilerin alınmadığı duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Eken'in cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 6 Nisan tarihine ertelendi. - SAMSUN