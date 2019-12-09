Savcı Erol'a hayırlı olsun ziyareti

09.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:24

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve İl Genel Meclisi Üyesi Umut Eroğlu, Şuhut Adliyesi'ne Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Savcı Erol'a hayırlı olsun dileklerini sunan Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyet misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Hayırlı olsun ziyareti sonunda Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından Cumhuriyet Savcısı olarak Şuhut Adliyesi'ne atanan Ahmet Erol'a ilçenin tescilli keşkeğinin simasından oluşan bir plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA