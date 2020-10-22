Savcı Bey kimdir? Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü, mezarı nerede?
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Savcı Bey kimdir? Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü, mezarı nerede?

22.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:03
Savcı Bey kimdir? Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü, mezarı nerede?

Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in de ağabeyi olan Savcı Bey ne zaman öldü? Saru Batu Savcı Bey doğum tarihi nedir?

Savcı Bey'in mezarı nerede? Halime Hatun annesidir ve Kayı Boyu hanedanına dahildir. Savcı Bey'in Bayhoca ile Süleyman adında iki çocuğu olmuştur. Bayhoca genç yaşta şehit düşmüştür. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Saru Batu Savcı Bey eşi kim? İşte, detaylar...

SAVCI BEY KİMDİR?

Savcı Bey 1249 yılında Domaniç'te doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç savaşı (1287) esnasında şehit düşmüştür. İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

Savcı Bey'in kabri, Ahi Dağı güney sırtında Kur?unlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir. TRT1 ekranlarında yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kerem Bekişoğlu tarafından canlandırılan tarihin ünlü siması Saru Batu Savcı Bey için her yıl ağustos ayının son pazar günü Karaköy'de anma törenleri düzenlenir.

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