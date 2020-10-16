Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı
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Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı

16.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:24

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Avrupa'daki Ermenilere sığındı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ'ın tanınması için Avrupa'da yaşayan Ermenilerin otobanları kapattığını ifade etti.

Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar sonrası ateşkes çağrısında bulunan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için bu kez Avrupa'da yaşayan Ermenilere sığındı. Paşinyan, Fransa, Belçika, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere tüm dünyadaki Ermenilerin Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için otobanları kapattığını duyurdu.

KARABAĞ'IN TANINMASINI TALEP ETTİLER

Paşinyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyadaki tüm Ermeniler, Avrupa genelinde tün eyaletler arası yolları kapatarak Karabağ'ın tanınmasını talep ettiler. 2018 yılında Ermeniler demokratik hakları için dik durdular. Bugün tüm dünyadaki Ermeniler, Karabağ halkının kendi kararını verme hakkı için birleştiler" ifadelerini kullandı.

Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Savaşta umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sığındı

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Haber Yorumları (3)
MİSAFİR: yalvar yalvar yalvarmadigin birtek sokak itleri kaldi pasinyan
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HAKİKAT: Rüya görmeye devam etsinler
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DAĞDELEOĞLU: Meşru yllarla Karabağı terket. O zaman böyle terörden medet ummana gerek kalmaz Peşo.
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