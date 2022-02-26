Putin'in ordusu zorda! Ukraynalı siviller, çatıştıkları Rus askerleri rehin aldı
- Güncelleme:
Rusya- Ukrayna arasındaki savaştan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukraynalı sivillerle Rus askerlerin karşı karşıya geldiği bölgede Rus askerlerini rehin alan Ukraynalı siviller, işgale yönelik tepki gösterdi. Bu anlar saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Günlerdir ailelerini geride bırakarak savaşa katıldıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkan Ukraynalı siviller, Rus askerlerle karşı karşıya geldi.
Rus ordusu başkent Kiev'i ele geçirmek için kara ve hava saldırılarına devam ederken Ukraynalı askerler karşı koymaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun direnişinin ardından son olarak Ukraynalı siviller de devreye girdi.
Rus işgaline karşı direniş başlatan Ukraynalı siviller, Rus askerleriyle savaşmaya başladı. Siviller, Sumi kentinde Rus askeri aracını ateş altına aldılar.
Ukraynalı siviller, rehin aldıkları Rus askerleri tanklardan indirdikten sonra işgal nedeniyle hesap sordu. Bu anlar da saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.