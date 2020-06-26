Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor.

Savaşlarda yıkılmayan tarihi tabyanın her noktası çöküyor... 135 yıllık tarihi tabya 3 ayrı noktadan çöktü

ERZURUM - Erzurum'da Sultan Abdülhamid döneminde Palandöken Dağının zirvesi olan 3 bin 200 rakıma yapılan tarihi Küçük Palandöken Tabyası 3 ayrı noktadan çöktü. Tabyanın çeşitli yerlerindeki çöküntülerin derinliği ise yaklaşık 3 metreyi buldu. Öte yandan yetkililer tabyanın restore edilmediği takdirde tamamen çökerek yok olacağını söyledi.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid döneminde, savaşlarda kullanılması ve Palandöken geçidini tutması için 135 yıl önce yaptırılan Palandöken tabyası 3 ayrı noktadan çöktü. Bakımı neredeyse hiç yapılmayan devasa büyüklükteki tabyanın 3 ayrı noktasında 3 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Çukurların yanı sıra tabyanın duvarlarının büyük bir kısmı ise zarar görmüş durumda

" Defineciler tabyayı da kazdılar"

Öte yandan 3 bin 200 metre yükseklikte ki tarihi tabya definecilerinde uğrak yeri haline geldi. Defineciler zengin olma hayaliyle henüz karların dahi erimediği yüksek rakımda ki tabyanın içerisini bile kazdı.

"Birkaç yıl sonra bu tabyalar tamamen yıkılmış duruma gelecek"

Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kızılkaya, tarihi tabyanın ciddi adımlar atılarak restore edilmediği takdirde yakın zamanda tamamen çökeceğini ifade ederek, " 1884 yılından sonra yapılan bu tabya uzun süre savaşlarda kullanılmış bir yer konumunda. 30 yıl öncesinde bu tabya tamamen boşaltıldı. Buralar daha sonra ilgisiz bırakıldı. Şuanda buranın her tarafı çökmüş durumda. İlgisizlik hat safhada. İnsanlar burada ciddi adımlar atmıyor. Birkaç yıl sonra bu tabyalar tamamen yıkılmış duruma gelecek. Hüzün turizmi açısından buralar değerlendirilecek yerlerdir. Çanakkale batıdan gelen saldırılarda ne kadar önemliyse Erzurum'da batıdan gelen akınlar için o kadar önemliydi. Erzurum'un stratejik konumu gereği yapılan tabyalardı bunlar. Yokluk döneminde büyük emeklerle yapılan bir yer burası o dönemde burada binlerce asker mücadele vermiş ülkemiz adına. Bu kadar önem arz eden yerin kaderine terk edilmesi bizleri çok üzüyor. Benim yetkililerden istediğim buranın yeniden restore edilerek turizme kazandırılması. Buranın ziyarete açılması gerek. Buraya her şehirden her ülkeden insanın gelip ziyaret etmesi gerek" dedi.

Öte yandan Küçük Palandöken Tabyası restore edilmeden günümüze ulaşan 16 tabyadan birisi konumunda.

Kaynak: İHA